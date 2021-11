Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo divulgou a escalação para a partida contra o Internacional, neste sábado (20), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. As principais novidades ficam por conta do retorno de Rodrigo Caio ao time titular e Arrascaeta no banco de reservas, ambos retornando de lesão.

Renato Gaúcho vai iniciar a partida com o segundo time: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Michael; Vitinho e Gabigol.

Aos poucos, o Flamengo caminha para jogar completo a final da Libertadores, depois de ser assolado por uma série de lesões desde outubro. Diego Alves sofria com desgaste muscular e foi poupado nos últimos quatro jogos, enquanto Rodrigo Caio sofreu um edema na panturrilha esquerda, mas foi desfalque por apenas uma partida. Já Arrascaeta sofreu lesão muscular na coxa direita no início de outubro, pela seleção uruguaia, e não entra em campo desde então.