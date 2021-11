Torcedores subiram no ônibus do Flamengo na chegada ao Aeroporto do Galeão - Marcos Porto / Agencia O Dia

Publicado 19/11/2021 19:12 | Atualizado 19/11/2021 19:14

Rio - Enquanto vários rubro-negros subiam no ônibus do Flamengo durante o 'AeroFla' para a final da Libertadores, um deles aproveitou para levar para casa um pedaço do veículo. Muito feliz com a "conquista", o torcedor comemorou muito em entrevista à TV Record.

"Vou levar para casa isso aqui. Isso aqui é mais troféu que tudo dessa vida. Eu fiz parte do Flamengo Tá aqui um pedaço do Mengão!", disse o torcedor.

Torcedor arranca pedaço de ônibus do Flamengo Reprodução/TV Record

Após o 'AeroFla', a delegação do Flamengo embarcou rumo a Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, sábado, e o Grêmio, terça-feira, e depois embarca para Montevidéu, onde disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras, dia 27. Na capital gaúcha, o elenco ainda será recepcionado por mais torcedores.