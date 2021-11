Muro do Ninho do Urubu foi pichado com mensagem de apoio - Reprodução

Publicado 19/11/2021 17:39

Rio - Conhecido por fazer pichações no muro do Ninho do Urubu após derrotas do Flamengo, o torcedor identificado como 'P12' agiu mais uma vez na madrugada desta sexta-feira (19). Agora, no entanto, a mensagem foi de apoio ao time em dia de 'AeroFla' na despedida do elenco até a final da Libertadores, dia 27, em Montevidéu.

— Juntos pelo Tri. Jogaremos juntos!. P12. Hoje é no amor! — escreveu o torcedor no muro do CT.

Hora depois da inusitada demonstração de apoio, milhares de rubro-negro foram à porta do Ninho do Urubu para apoiar o time na saída do ônibus rumo ao Galeão, onde o elenco embarca para Porto Alegre antes de ir a Montevidéu.

O Flamengo volta a campo nesta sábado (20), contra o Internacional, no Beira-Rio, e depois enfrenta o Grêmio, terça-feira, na Arena do Grêmio. Só depois o Flamengo parte para Montevidéu, onde precisa estar até 72 horas antes da decisão da Libertadores, contra o Palmeiras.