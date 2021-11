Diego, do Flamengo, rasga elogios a Jorge Jesus e afirma que 'detalhes' fazem o ex-técnico ser diferente - Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 19/11/2021 15:49

Rio - O meio-campista Diego Ribas, do Flamengo, revelou bastidores das oitavas de final da Libertadores, de 2019, na derrota por 2 a 0 para o Emelec. Na ocasião, o jogador sofreu uma fratura na fíbula e chegou a cogitar que estaria fora do torneio sul-americano.

No entanto, com o apoio do então técnico Jorge Jesus, o meia conseguiu voltar a tempo de disputar a semifinal da competição e de ser um dos destaques do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, na final da Libertadores.

"Eu tive uma situação na Libertadores de 2019, quando eu quebrei a perna. Eu não aceitei [que não ia mais jogar a Libertadores]. Antes de fazer o exame, só pensava: 'Não é possível... Depois de tudo o que aconteceu...'", disse o meio-campista Diego Ribas ao 'The Players Tribune'.

"Minha história com o Flamengo até ali era de muitas emoções, e eu tinha esse sonho muito claro. Falei: 'Não vai terminar assim'. Quando eu soube que (a lesão) era na fíbula, pensei: 'Estou no jogo'. O Jorge Jesus me encaixou com a equipe. Foi um ano muito especial", completou.

"Sim, [O Jorge Jesus é diferente]. Ele me ligava e falava: 'Precisamos de você! Como você está?'. Eu ia ao treino, trotava em volta do campo e ele olhava e falava: 'Estás bem! Não mancas, pá! Muito bem!'. Então, são os detalhes, o elogio", concluiu.