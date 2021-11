PVC não se surpreende com 'AeroFla' em embarque do Flamengo: 'Levará vantagem quem cantar mais no estádio' - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 19/11/2021 18:38

Os atletas do Flamengo se despediram do Rio de Janeiro e de seus torcedores a caminho de Montevidéu para a final da Libertadores, nesta sexta-feira. Para o comentarista Paulo Vinícius Coelho, contudo, a festa da torcida rubro-negra no embarque não tem um impacto tão forte quanto alguns podem imaginar. De acordo com o jornalista, a maior vantagem será no estádio.



- A torcida do Palmeiras também mostrou capacidade de mobilização antes de ir para o Mundial de Clubes, no ano passado, não é isso que vai ganhar o jogo. Eu acho até que tem uma coisa de você viajar mais perto do jogo, se é que tem algum impacto, o impacto é de você sair mais perto de Montevidéu. O Flamengo perde um pouco nesse aspecto porque ele viaja oito dias antes da decisão - analisou o comentarista durante o 'Seleção SporTV'.



- Então você vai ter dois jogos no meio disso, o impacto dessa saída não é para o jogo do Internacional, é para o jogo do Palmeiras semana que vem. A torcida vai estar presente lá, eu acho que esse briga [de torcidas] quem vai levar vantagem é quem cantar mais no estádio, a presença no estádio - completou PVC.

Antes de chegar em Montevidéu para a final da Libertadores contra o Palmeiras, o Flamengo faz duas partidas no Rio Grande do Sul pelo Brasileirão 2021. O Rubro-negro enfrenta o Internacional neste sábado e, em seguida, pega o Grêmio na terça-feira.