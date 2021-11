Torcedores do Flamengo sobem no ônibus durante AeroFla - Reprodução/FlaTV

Publicado 19/11/2021 18:04

Rio - Dezenas de torcedores do Flamengo aproveitaram uma brecha para subir no ônibus do clube durante o 'AeroFla' para a final da Libertadores, dia 27 de novembro, em Montevidéu. Enquanto o veículo chegava no Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão e foi cercado por milhares de pessoas, alguns rubro-negros conseguiram chegar ao teto e levaram até bandeirões.

Além da festa na Galeão, torcedores também fizeram uma festa na porta do CT do Ninho do Urubu, de onde saiu o ônibus às 16h. Houve apenas uma rápida confusão. Depois, o elenco seguiu para o aeroporto acompanhado centenas de motos.

O voo do Flamengo está marcado para às 18h10, mas deve atrasar por causa do evento. A delegação rubro-negra vai primeiro para Porto Alegre, onde encara o Internacional, neste sábado (20), e o Grêmio, na próxima terça-feira. Somente depois os jogadores chegam a Montevidéu, onde devem estar até 72 horas antes da final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras.