Sormani diz qual é o maior clube do Brasil e cita Flamengo - Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Sormani diz qual é o maior clube do Brasil e cita Flamengo Foto: Reprodução/Bate-Bola Debate

Publicado 19/11/2021 17:27

Rio - O comentarista Fábio Sormani, da ESPN, participou de uma discussão no programa "F90", nesta sexta-feira, sobre qual é o maior clube do Brasil. Na ocasião, o jornalista comparou o Flamengo com o Santos, de Pelé, e revelou a sua preferência pelo clube alvinegro.

"O Flamengo caminha para se tornar, talvez, o maior time do futebol brasileiro. Mas o que o não tornará jamais o maior clube, na minha opinião, é que o Pelé jogou no Santos. Consequentemente, aquele time do Santos é o maior time da história do futebol brasileiro, quiça do futebol mundial", disse o comentarista Sormani no 'F90', da ESPN.

"E o Santos não se limita a isso: ele tem oito Campeonato Brasileiros, três Libertadores, dois Mundiais, 22 Paulistas… Então o Flamengo ainda não se equipara ao Santos", concluiu.