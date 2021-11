Jorge Jesus - AFP

Publicado 19/11/2021

Rio - O técnico Celso Roth esclareceu a polêmica que teve com Jorge Jesus enquanto o português treinava o Flamengo. Em entrevista ao programa “Resenha de Primeira”, ele explicou os motivos de ter ditos que o Mister tinha “sérios problemas de comunicação”.

“O Jorge Jesus passou a ser conhecido após a passagem pelo Flamengo. Ele saiu de seu país após um problema sério, está tendo problema agora no Benfica. Ele sempre foi muito polêmico. Ele saiu do mundo árabe, encontrou seu caminho no Flamengo, assim como todo técnicos encontram", iniciou.

"Eu não falei mal do Jorge Jesus porque eu o conheço. Conheci o Jorge no Vasco da Gama. Não trocamos figurinha, mas nos conhecemos. Felizmente, ele passou por cima das dificuldades normais, com muito mérito”, completou o treinador.