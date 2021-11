Fotos: torcida do Flamengo faz festa no adeus do time ao Rio rumo à final da Libertadores

Rio - A chuva que cai no Rio nesta sexta-feira em nada atrapalhou os torcedores do Flamengo a se despedirem do time, que deixa a cidade rumo a Montevideo para a final da Libertadores, na próxima semana, contra o Palmeiras. Antes, o Rubro-Negro faz escala em Porto Alegre para dois jogos do Brasileirão, contra Internacional e Grêmio.

Desde o início da tarde, o movimento de torcedores tem sido grande em frente ao Ninho do Urubu. A previsão é de que a delegação deixe o centro de treinamento por volta de 16h e siga para o Galeão, onde também encontrará festa. No início da noite, embarcará em voo para Porto Alegre e na quarta segue para o Uruguai.

Na capital gaúcha, o Flamengo deve finalizar a recuperação de jogadores importantes que estão voltando de lesão, como Arrascaeta, Rodrigo Caio, Pedro e Bruno Henrique. A expectativa é de que eles estejam 100% para a decisão.

