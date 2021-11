Torcida do Flamengo faz festa na despedida do time rumo à final da Libertadores - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 19/11/2021 17:26

Rio - O Flamengo deixou o Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira, rumo ao Aeroporto do Galeão, diante de muita festa, mas também de confusão. Houve uma briga entre torcedores no local e a Polícia Militar utilizou gás de pimenta e bala de borracha, o que gerou correria e empurrões.

Uma multidão carregou o ônibus do Flamengo na saída do centro de treinamento. O time embarca no início da noite para Porto Alegre e de lá, na próxima quarta-feira, segue para o Uruguai, onde disputa a final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 27.

Antes, o Rubro-Negro enfrentará o Internacional, neste sábado, às 21h30, e na terça-feira o Grêmio, às 21h.