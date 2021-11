Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 19/11/2021 17:05

Rio - O Flamengo renovou o contrato do goleiro Dyogo Alves, de 17 anos, um dos destaques das categorias de base rubro-negra. O jogador é um dos sobreviventes do incêndio no Ninho do Urubu, que ocorreu em 2019, e estendeu o vínculo com multa de 40 milhões de euros (R$ 250 milhões na cotação atual).

"Primeiramente agradecer a Deus, minha família e meus empresários. E, claro, a esse clube que tanto amo!Feliz pelo contrato renovado e reconhecimento depois de um ano incrível. Agora é seguir focado em busca de todos meus sonhos. Vamos Flamengo. É só o começo!", disse Dyogo Alves no Instagram.

O atleta foi titular na conquista da Copa do Brasil Sub-17, pelo Flamengo, sobre o São Paulo, na última semana. Além deste torneio, o goleiro foi campeão do Campeonato Brasileiro da categoria de base rubro-negra. O atleta é prestigiado também fora do Rubro-negro e já foi convocado algumas vezes para a base da seleção brasileira.