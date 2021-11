Neto - Foto: Reprodução/Band

Publicado 19/11/2021 16:16

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, afirmou, nesta sexta-feira, que o Flamengo será o campeão da Libertadores, no dia 27 de novembro, no Uruguai. Além disso, o ex-jogador criticou o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, e disse que o treinador português será "a maior vergonha de 2021".

"É muito mascarado. Treinou dois times: Braga e PAOK. Agora você vai com o time titular contra o Fortaleza depois de jogar com o reserva contra o São Paulo. Se você perder o título [da Libertadores] para o Flamengo, você será a maior vergonha do ano de 2021 para o Palmeiras", disse o apresentador Neto no 'Os Donos da Bola'.



"Ele quer ser protagonista desde sempre. Só ganhou a Libertadores [de 2020, contra o Santos] porque o Marinho e o Soteldo não jogaram nada”, afirmou Neto, que complementou: “Se ganhar, não faz nada além da obrigação. Ganha R$ 1 milhão por mês, tem que ser campeão mesmo", concluiu.