Rodolfo Landim, presidente do FlamengoDivulgação

Publicado 19/11/2021 09:54

Rio - A praticamente uma semana do "jogo da temporada", a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras já agita os corredores Rubro-negros. Durante a apresentação do museu do clube, na noite da última quinta-feira (18), o tema foi predominante nas rodas de conversa. Há, além do cobiçado troféu, outras situações em jogo para o Rubro-negro.

O presidente Rodolfo Landim lembrou que a conquista da Libertadores renderia US$ 15 milhões (aproximadamente de R$ 83 milhões na cotação atual) ao Flamengo, mas vê a conquista esportiva como principal foco. Além de se tornar tricampeão do principal torneio do continente, o clube garantiria vaga no Mundial de Clubes, em fevereiro.

"Para começar, tem um impacto direto na premiação, que é bastante grande. São US$ 9 milhões (cerca de R$ 50 milhões) de diferença do primeiro para o segundo colocado. Fora isso, tem classificação para o Mundial, uma série de coisas. Existe o impacto econômico, mas o esportivo é ainda maior. Todo mundo quer ser campeão. Vai ser uma final interessante entre os dois últimos campeões, um tira-teima", afirmou Landim, ao site "GE".

As últimas vitórias do time no Campeonato Brasileiro devolveram parte da confiança para a decisão. Com bom desempenho, o técnico Renato Gaúcho tem um clima bem melhor em relação ao último mês, quando entregou o cargo à diretoria e despertou uma crise interna no Flamengo. Landim viu a instabilidade como algo natural e ressaltou a preparação da equipe para a final na próxima semana.

"Competição é sempre difícil de vencer, todos querem. Acabamos sendo eliminados na semifinal, e isso é do futebol. Mas não vejo como crise. Claro que todos ficam chateados. Queríamos disputar as três competições, mas é difícil, ainda mais com os problemas que tivemos com desfalques de jogadores. Com o calendário tão duro, é muito difícil. Mas não acho que tenha sido um grande baque. Nos preparamos para essa grande final do dia 27 e continuamos na disputa do Brasileiro, que, se não fossem os problemas, certamente estaríamos em outra posição. Mas vamos ver", disse o mandatário Rubro-negro.

O Flamengo embarca nesta sexta-feira (19) para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional, no sábado, e o Grêmio, na terça. Na quarta-feira, a delegação segue para o Uruguai, onde, dia 27, disputará a final da Libertadores.