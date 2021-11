Neto - Foto: Reprodução/Band

Publicado 18/11/2021 19:40

Rio - O Flamengo entrou em campo contra o Corinthians com uma equipe praticamente reserva. Mesmo assim dominou o jogo e venceu no fim com gol de Bruno Henrique. A superioridade do clube carioca na partida irritou o apresentador da Band, Neto.

"Não foi nem o misto do Flamengo em campo. Foi o Bauruzinho, o Banguzinho! Se entrasse com o titular o Corinthians tomava uns cinco, seis", afirmou.

O apresentador pediu a demissão do atual técnico do Corinthians e a contratação de um ex-treinador do Fluminense para assumir o cargo no ano que vem.



"Com Sylvinho, perde na Pré-Libertadores de novo! Vocês acham mesmo que ainda dá para o Sylvinho ser treinador? Não dá! Deixa ele de auxiliar e contrata o Odair Hellmann", disse.