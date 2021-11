Rodinei - Divulgação

Publicado 18/11/2021 18:06

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã, o jornalista Mauro Cezar relembrou a partida entre o clube carioca e o Internacional na reta final do Brasileiro de 2020. Na ocasião, Rodinei defendia o Colorado e para tê-lo em campo contra o clube carioca, um torcedor pagou R$ 1 milhão para o Flamengo. No entanto, o jogador não teve uma boa atuação e acabou expulso. De volta ao Rubro-Negro, o lateral foi decisivo com uma assistência contra o Timão na última quarta-feira.

"Sabe aquele R$ 1 milhão que o ricaço que torce pelo Internacional pagou para Rodinei jogar? Hoje ele justificou a grana", escreveu o jornalista em seu perfil oficial no Twitter.

Mauro Cezar também aproveitou para elogiar Bruno Henrique fez o gol da vitória do Flamengo no duelo contra o Corinthians que contou com o público de quase 50 mil no Maracanã.

"Que vitória do Flamengo! Time cheio de reservas e gol decisivo do cara que gosta de jogo grande, Bruno Henrique. Pontos (muitos) para Renato Gaúcho, que meteu Rodinei de ponta e “Rodilindo” fez a jogadaça que decidiu a partida. E que time covarde o Corinthians de Sylvinho", disse.