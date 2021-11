Rafinha em ação pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Rafinha em ação pelo FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/11/2021 11:56

Já no apagar das luzes, mas com um Maracanã pulsante ao longo de 90 minutos, o Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um gol de Bruno Henrique, após bela jogada individual de Rodinei (assista ao lance no vídeo abaixo). E Rafinha, vencedor no clube de 2019 a 2020, não perdeu a oportunidade para parabenizar o camisa 27 e cobrar uma janta para o lateral-direito do Fla:



"Tico Fantástico (em referência a Bruno Henrique). Paga uma janta pro Rodi", comentou Rafinha, atualmente no Grêmio, em resposta à postagem de Bruno Henrique no Instagram.



O Flamengo, agora, viaja para o Rio Grande do Sul, onde visitará o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 34ª, neste sábado.