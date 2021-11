Silvio Luiz - Photographer: Artur Igrecias

Publicado 17/11/2021 19:20

Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira pela 33ª rodada do Brasileirão 2021 e, para o narrador Silvio Luiz, a partida desta noite tem tudo para ser melhor do que o empate sem gols entre a Seleção Brasileira e a Argentina da última terça-feira. Para o locutor, o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo não foi ruim, mas o confronto entre os dois clubes vai ser mais interessante.

- Vocês que viram o jogo de ontem do Brasil com a Argentina perceberam que a intenção deles ontem era ‘baixar o pau’ na gente… Jogo muito equilibrado, só perdemos para eles nos escanteios. Oito escanteios a favor da Argentina e nenhum para o time brasileiro. Bom, já passou, já foi, já estamos na Copa, eles ainda não, e hoje, eu tenho certeza, que vai ter um jogo muito melhor do que o de ontem! - analisou o narrador em participação na RedeTV! nesta quarta-feira.



- Sim, senhores, Corinthians e Flamengo! Isso aí é para não botar defeito em nada! Corinthians numa recuperação sensacional e o Flamengo meio cambaleando, com jogador machucado, com jogador com cartão… E o nosso Renato [Gaúcho] só pensando no dia 27 lá em Montevidéu - acrescentou Silvio Luiz.

O narrador também disse crer que o Corinthians possa sair por cima no confronto desta noite no Maracanã mas apenas se o técnico Sylvinho souber montar o time.



- Eu acredito que hoje o Corinthians pode, se o Sylvinho tiver algum relâmpago na cabeça dele de inteligência, ter a possibilidade de ganhar do Flamengo no Maracanã. Não percam hoje! Flamengo e Corinthians: um jogo melhor que Brasil e Argentina! - completou Silvio Luiz.