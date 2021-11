Michael foi o grande destaque do Flamengo contra o São Paulo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 16/11/2021 19:26 | Atualizado 16/11/2021 23:08

Rio - Em seu melhor momento na carreira, Michael completou no último domingo, contra o São Paulo, 100 jogos com a camisa do Flamengo com direito a mais uma atuação de gala e dois gols que o fizeram assumir a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro. O começo no clube foi difícil e a boa fase demorou para chegar. Em entrevista à FlaTV, o atacante falou sobre a volta por cima.

— Fazer 100 jogos aqui não é fácil, mas estou feliz. Agradeço ao elenco, porque sabem o quanto são importantes na minha vida. Agradecer ao comissão, agradecer também à direção, principalmente ao Marcos (Braz) e ao Bruno (Spindel), que mais perto de mim estavam. Agradecer também a cada torcedor, desde o que me criticou ao que não criticou, porque cada um que criticou serviu como aprendizado para mim — disse Michael.

Antes dos dias de glória chegarem, a cobrança era tanta sobre si mesmo que Michael decidiu começar a temporada mais cedo do que a maior parte do elenco principal. O trabalho deu resultado e ele conquistou a confiança dos rubro-negros, embora ele já soubesse do seu potencial.

— Quando eu falei que queria voltar antes, foi porque eu sabia meu valor. Eu sabia o que eu tinha para contribuir e o que eu poderia também contribuir. Eu não estava satisfeito com minhas atuações individuais. Eu queria dar mais, contribuir mais. Consegui mais jogos, os meninos foram para a Seleção e eu tive mais sequência. Consegui mais confiança e mais prazer de jogar — contou.

Cada vez mais confiante para esbanjar habilidade, o seu tradicional domínio de letra já é conhecido entre os rubro-negros, mas ainda gera revolta em alguns adversários. Contra o São Paulo, o recurso causou uma grande confusão em campo. Apesar disso, Michael garantiu que só repete o gesto porque acha mais fácil.

— Desde a época que eu estava no Goiás, já fazia isso. Aqui no treino, faço a mesma coisa. Não faço nada para desmerecer ou prejudicar ninguém. Faço isso porque gosto de fazer. Ainda brinco com os meninos: "meu melhor domínio é de letra". Para mim, é mais fácil. O que me complica é dominar de chapa — explicou o atacante.

Agora na briga para se manter na artilharia do Brasileiro, o camisa 19 deve seguir no time titular para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 21h30. O maior debate entre os torcedores é sobre a possível titularidade na final da Libertadores, contra o Palmeiras, dia 27, quando o Flamengo deve ter o elenco completo. Everton Ribeiro e Arrascaeta são seu principais concorrentes por uma vaga.