Torcedores do Flamengo fizeram festa no Maracanã em 2019Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2021 17:04

Rio - Dois anos após a conquista de 2019, o Flamengo está novamente na final da Libertadores. Porém, diferente do que aconteceu na partida contra o River Plate, em Lima, a decisão do torneio não poderá ser acompanhada pelos torcedores rubro-negros no Maracanã. O clube carioca não conseguiu viabilizar uma "Fan Fest" envolvendo artistas do estádio para os flamenguistas que não conseguiram viajar até o Uruguai.

Em 2019, o evento foi um grande sucesso e contou com a participação de Ludmilla, que fez um show para os torcedores que foram ao estádio no Rio. Na ocasião, o evento acabou dando sorte para o Flamengo e a festa do título contra o River Plate acabou começando dentro do Maracanã e se expandindo para as ruas do Rio de Janeiro.

Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo dia 27. Os dois clubes são os últimos campeões da Libertadores e ambos lutam pelo terceiro título da competição.