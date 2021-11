Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/11/2021 14:39

Rio - O zagueiro Bruno Viana, de 26 anos, dificilmente vai permanecer no Flamengo em 2022. Com contrato de empréstimo com o clube carioca até dezembro, o defensor deverá retornar para o Braga, de Portugal. No entanto, de acordo com o portal "Goal", uma reviravolta pode acontecer, caso o Rubro-Negro conquiste o título da Libertadores.

Segundo o portal, o Flamengo poderá tentar um novo empréstimo do jogador, por conta da disputa do Mundial de Clubes. Como a competição vai acontecer no começo de 2022, dificilmente, o Rubro-Negro terá tempo hábil para pensar em um novo nome para a posição e busca um substituto.

Bruno Viana é um dos cinco zagueiros do elenco do Flamengo. Além dele, o Rubro-Negro conta com Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Apesar das muitas opções, o setor é considerado carente por conta dos problemas físicos que alguns dos atletas tiveram na última temporada.

O defensor tem no seu contrato com o Flamengo uma clausula de compra de 8 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais). Contratá-lo em definitivo não está nos planos do clube carioca. Bruno Viana não conseguiu conquistar os torcedores do clube carioca na última temporada. Ao todo, o zagueiro atuou em 34 partidas e fez um gol.