Publicado 15/11/2021 20:30

Rio - O bom momento de Michael tem feito alguns analistas e torcedores do Flamengo pedirem que o jogador seja titular da equipe de Renato Gaúcho, mesmo com o retorno de Arrascaeta. Porém, o apresentador da Band, Milton Neves, foi um pouco além disso ao elenco o atleta. O jornalista pediu que o atacante seja titular da seleção brasileira comandada por Tite.

“Se a Copa fosse hoje Michael seria TITULAR. Primeiro ele, depois o Neymar...", escreveu em seu perfil oficial do Twitter. Em seu blog no portal "UOL", o apresentador também pediu a convocação de Michael e relembrou o seu clamor em momentos anteriores pelo atacante do Santos, Marinho.

"Para mim, seleção é momento. (…) Por isso, no ano passado, gritei muito pela convocação de Marinho. Ele estava merecendo e, quem sabe, poderia ter se firmado no time. Neste ano, pedi muito também a convocação de Hulk, o grande nome do líder Atlético-MG. E agora acho que Tite tem que dar um jeito de chamar Michael, do Flamengo, para os próximos compromissos do escrete canarinho", justificou a sua opinião.

Michael vive grande momento com a camisa do Flamengo. Criticado no ano passado, o jogador, de 25 anos, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols. Na temporada, ele entrou em campo em 57 jogos, marcou 18 vezes e deu dez assistências.