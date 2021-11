AeroFla de 2019 levou milhares de rubro-negros às ruas - Gilvan de Souza / Arquivo O Dia

Publicado 15/11/2021 17:01

Rio - A festa da torcida do Flamengo para apoiar o time rumo à final da Libertadores, dia 27 de novembro, contra o Palmeiras, terá que acontecer com cinco dias de antecedência. Antes marcado para o dia 24, o já tradicional AeroFla antes da decisão será realizado nesta sexta-feira (19), quando o elenco embarca do Rio de Janeiro para Porto Alegre e, de lá, vai direto para Montevidéu.



O avião com a delegação rubro-negro tem previsão para decolar às 18h no Aeroporto do Galeão, mas a concentração dos torcedores começará mais cedo em dois pontos: na estação de BRT do Fundão, às 14h, e na porta do Ninho do Urubu, às 15h. No primeiro, os torcedores partirão às 15h para o Terminal da Cargas do Galeão, onde chegará o ônibus do Flamengo. Já os que foram ao CT ficarão por lá até a saída do veículo, marcada para 16h.

← Vamos partir em caminhada até o aeroporto com a ajuda dos órgãos de segurança . Pretendemos fazer uma festa tão linda quanto foi em 2019 e gostaríamos que a Nação estivesse ao nosso lado. Vamos passar toda a melhor vibe para o time e vamos em busca do título — explica Dário Loureiro, um dos organizadores do evento.



Uma das maiores preocupações da organização é a segurança. Em 2019, a festa acabou em confusão no Galeão, e por isso Dário já entrou em contato com algumas autoridades para tentar evitar que isso volte a acontecer. Além disso, ele teve reuniões com chefes de algumas torcidas organizadas.

— Foram apenas contatos verbais, mas vamos tentar manter o respeito e a paz para fazer tudo de maneira organizada para que não haja nenhum tipo de uso de força da segurança pública. Todos que vão estar lá estarão para apoiar, torcer, e não pra brigar. Queremos apenas apoiar nosso time nessa ida — disse o organizador.



Antes de embarcar para Montevidéu, onde precisar chegar pelo menos 72h antes da final, dia 24, por determinação da Conmebol, o Flamengo enfrenta o Corinthians, nesta quarta (17), no Maracanã, e depois vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, sábado (20), e o Grêmio, dia 22, em jogo adiado pela segunda rodada do Brasileiro. Antes da mudança, ao invés do Tricolor Gaúcho, o Rubro-Negro enfrentaria o Sport, em Pernambuco.