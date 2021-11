Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 18/11/2021 13:46

Rio - Revelado pelo Athletico-PR, o goleiro Neto, de 32 anos, fez praticamente toda a sua carreira no futebol europeu. Atualmente no Barcelona, o jogador tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2022. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o atleta almeja mudar de ares e o Flamengo pode ser um dos destinos.

Neto, de 32 anos, não vem tendo espaço no elenco do Barcelona. Com passagens por Fiorentina, Valencia e Juventus, o atleta já fez parte da seleção brasileira, sendo inclusive vice-campeão olímpico em 2012, em Londres.

A posição de goleiro é vista como uma posição que o Flamengo pode buscar reforços para a próxima temporada. César deverá deixar o Rubro-Negro e para a reserva de Diego Alves, o clube carioca só conta com os jovens: Hugo Souza e Gabriel Batista. A chegada de um novo nome para a posição não está descartada.

Porém, haveria algumas dificuldades para o acerto entre Flamengo e Neto. Um deles tem a ver com o salário do goleiro. No Barcelona, o jogador recebe 6 milhões de euros por temporada (equivalente a 37 milhões de reais por ano ou 3 milhões de reais por mês), algo totalmente fora da realidade do futebol brasileiro.