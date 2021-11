RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/11/2021 19:40

Rio - Após um começo promissor, o técnico Renato Gaúcho vem sendo criticado no comando do Flamengo. A permanência do treinador em 2022 é improvável, porém, o ex-atacante tem um grande defensor no Rubro-Negro. Maior ídolo da história do clube carioca, Zico elogiou o atual comandante rubro-negro.

"Renato Gaúcho tem muito carisma. É um baita de um profissional. Um cara que chegava da praia, mas era quem mais corria, não tinha chinelinho (…) Para ele, não tem tempo ruim, ia para a noite, mas estava treinando e corria mais que todo mundo. Esse cara tem uma experiência. Ele não é só animador de vestiário, é uma fantasia que foi criada. É um cara muito sério, correto e honesto. Não tem esse negócio de falar uma coisa e fazer outra; Admiro muito ele. Torço para que ele ganhe esse título da Libertadores porque a carreira dos treinadores precisa de títulos", afirmou em participação no podcast "Giro do Vicari".



Zico ainda analisou outro técnico que está na decisão do Libertadores: Abel Ferreira. O português também é bastante questionado no Palmeiras, porém, já conquistou uma Copa do Brasil e agora busca o seu segundo título consecutivo da principal competição de clubes da América do Sul.

"Ele tem uma metodologia e você não pode dizer que ele não foi vencedor. Se muita gente não gosta, é um direito. Eu respeito um cara que tem convicção daquilo que está fazendo. No conjunto da obra, está se saindo bem", disse.