Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/11/2021 09:00 | Atualizado 17/11/2021 09:11

Rio - O Flamengo tem sua principal partida do ano no próximo dia 27, mas já iniciou a sua reformulação pensando na próxima temporada. De acordo com informações do portal "GaveaNews", dois jogadores já têm suas saídas confirmadas do elenco rubro-negro. São eles o zagueiro Bruno Viana e o goleiro César.

Emprestado pelo Braga até o fim da temporada, Bruno Viana não agradou os torcedores do Flamengo. O jogador, de 26 anos, tem uma cláusula de compra está fixada em 8 milhões de euros (cerca de 48 milhões de reais). O defensor não será comprado pelo Rubro-Negro e deixará o clube no fim do ano.



Outro atleta que está de saída é César. Revelado pelo Flamengo, o jogador já não faria parte do elenco do Flamengo nesta temporada. Ele estava perto de ser negociado, porém, sofreu uma grave lesão no joelho. Atualmente é a quarta opção do elenco, atrás dos goleiros Diego Alves, Hugo Souza e Gabriel Batista. O Cruzeiro pode ser o seu destino.