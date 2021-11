Jorge Jesus - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2021 17:39

Rio - O ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior, em entrevista ao "Flow Sport Club", afirmou que Jorge Jesus, do Benfica, foi beneficiado com a reestruturação que o Rubro-negro estava consolidando. Além disso, o ex-treinador diz que, se não houvesse o processo, o comandante português "não duraria três meses" no cargo.

"A formação (do Flamengo) se deu lá atrás na chegada do Diego, Everton Ribeiro, Arão… Chegou Filipe Luís, Gerson, Rafinha… Tudo tem um tempo. De plantar, maturar e corrigir o solo. Lá na frente você vai colher. No Brasil, esse processo tem até seis treinadores. Na Europa, um só faz esse trabalho", disse Dorival Júnior ao Flow Sport Club.

"Eu duvido se o Jorge Jesus pegasse (o trabalho) na formação eu duvido que três meses. Se pegasse no meio do caminho, duvido que duraria cinco meses. Quem inicia tem méritos, quem está no intermédio também, assim como quem finaliza. Os clubes não podem mais pagar o preço da ineficiência de quem administra", concluiu.