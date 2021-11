Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta' - Foto: Reprodução/ESPN

Zico destaca jogador do Flamengo 'imprescindível' e que 'faz mais falta'Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 16/11/2021 14:58

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico surpreendeu ao revelar o time que escalaria para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 27, no Uruguai. Na opinião do Galinho, Michael é quem deve deixar a equipe titular para o retorno de Arrascaeta.

“Se voltar o Arrascaeta, eu acho que não. Ele (Michael) é uma grande opção hoje pela confiança e segurança. Ele e Pedro. Mas, ainda tendo Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e o Arrascaeta, eu acho que ainda tem que se dar um grande crédito a esses caras pelo que eles têm feito nesses últimos dois anos pelo Flamengo”, disse Zico à ESPN.

Atualmente, Michael é o artilheiro isolado do Brasileirão. O camisa 19 já balançou as redes em 13 oportunidades.