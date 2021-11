Flamengo: Diego - Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo: Diego Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 16/11/2021 11:29

Rio - O árbitro Luiz Flávio de Oliveira pediu desculpas ao jogador Diego Ribas, do Flamengo, por ter relatado na súmula de um jogo contra o Vasco, em 2018, que o expulsou após ter sido xingado. O meia processou o juiz por difamação e falsidade ideológica ao "mentir na súmula de um jogo". As informações são do colunista Ancelmo Gois.

O pedido de desculpas de Luiz Flávio aconteceu dias atrás, em audiência 9º Juizado Especial Criminal do TJ do Rio. Após o entendimento entre as partes, o caso foi encerrado.

"A parte Luiz Flávio de Oliveira lamenta e se desculpa pelos fatos ocorridos que geraram os presentes autos; a expressão tida como ofensiva relatada na súmula no momento da partida em que ensejaram a expulsão não foram proferidas pelo atleta. Mas, pelo momento conturbado da partida acabei me equivocando sobre quem teria proferido tal expressão", diz o relatório da audiência.

Com a retratação do árbitro, a tendência é que o acordo seja homologado pela Justiça nos próximos dias.