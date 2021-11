Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/11/2021 19:13

Rio - Uma notícia ruim para os torcedores do Flamengo. O zagueiro Rodrigo Caio teve um edema na panturrilha esquerda diagnosticado por exame nesta segunda-feira. O jogador, de 28 anos, sofreu a lesão na partida do último domingo contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

A contusão acontece faltando apenas 12 dias para a final da Libertadores contra o Palmeiras. O zagueiro, que forma dupla ao lado de David Luiz, vem sofrendo com seguidas lesões na atual temporada e entrou em campo em apenas 30 jogos, fazendo um gol pelo Rubro-Negro.

A contusão pode acabar com os planos do Flamengo de contar com a equipe considerada ideal para o jogo que é considerado o mais importante do ano. Arrascaeta, que sofreu uma lesão de grau 2 na coxa, vem se recuperando bem e tem chances de encarar o Corinthians na próxima quarta-feira.