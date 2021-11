Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/11/2021 14:17 | Atualizado 15/11/2021 14:45

Rio - O Flamengo continua atento ao mercado e se reforçando nas categorias de base. O clube carioca fechou a contratação do atacante Kauan Ferreira, de 17 anos, que tem passagens por equipes de São Paulo. As informações são do perfil "Flazoeiro".

O jogador, de 17 anos, estava no Jabaquara, de São Paulo, e tem passagens pelo Santo André, e chega para reforçar a equipe sub-20 do Flamengo, o atleta deve ser inscrito na Copinha. Ele tem o apelido de "Maloca" e possui como características: o drible, a velocidade, costuma sempre dar assistências e também fazer gol.

Kauan atuou com outro reforço fechado pelo Flamengo recentemente. Pedro Inácio, de 16 anos, também estava no Jabaquara, mas teve passagens por Palmeiras e Cruzeiro. Ele tem 16 anos e atua como lateral.