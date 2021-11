Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno Spindel - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rodolfo Landim, Marcos Braz e Bruno SpindelGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 15/11/2021 13:11

Rio - Jürgen Klinsmann é considerado um dos maiores nomes do futebol alemão. Campeão do mundo como jogador, ele também treinou a seleção na Copa do Mundo de 2006. Em entrevista ao portal "UOL", o técnico, de 57 anos, que está sem clube, revelou que negociou com o Flamengo no ano passado, após a saída de Jorge Jesus.

"É difícil dizer o porquê de não ter dado certo. Foi um pouco mais do que um rumor, mas, obviamente, os clubes têm muitas opções e tudo depende de com quais candidatos você conversar. O Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, talvez o maior do Brasil, e tem torcida no mundo inteiro. É um clube fascinante de falar sobre", afirmou.

Na ocasião, além de Klinsmann, o clube carioca ventilou a possibilidade de contratar Carlos Carvalhal, Fernando Hierro e Leonardo Jardim. O treinador espanhol Domènec Torrent acabou sendo escolhido pela cúpula de futebol do clube carioca. Perguntado sobre a possibilidade de treinar um clube do Brasil, o alemão não titubeou.



"Com certeza. Estive aberto a novas aventuras na minha vida inteira. Para continuar vivendo do futebol, é preciso estar aberto a tudo, todos precisam ter a mente aberta. Muitas décadas atrás, os treinadores nem consideravam deixar seus países, mas o tempo mudou isso. O Carlos Alberto Parreira, para usar um exemplo brasileiro, treinou em todos os cantos do mundo", disse.



Klinsmann está sem clube desde fevereiro de 2020, quando deixou o Hertha Berlin após curta passagem. Além de dirigir a seleção da Alemanha, o alemão ainda tem no currículo o Bayern de Munique (2008-09), em que não deu tão certo, e a seleção dos Estados Unidos (2011-16), com a qual disputou a Copa do Mundo de 2014 no Brasil.