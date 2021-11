Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/11/2021 10:39

Renato Gaúcho não poupou elogios ao elenco após a vitória do Rubro-Negro sobre o São Paulo por 4 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador destacou que se sentia feliz não só pela goleada, mas também pelas oportunidades criadas e pela maneira como a equipe se entregou. De acordo com Renato, "hoje, o Flamengo tem sido diferente".



- A gente faz o possível para sempre jogar bem. O mais importante de tudo é a gente seguir o nosso planejamento, a nossa programação que fizemos alguns dias atrás. A gente teve um tempo maior para recuperar alguns jogadores para que eles pudessem treinar um pouco mais, e, hoje, o Flamengo tem sido diferente, já que a cada três dias ficava difícil. Estou feliz pelo que o grupo vem fazendo - disse Renato, que ainda completou.



- Hoje, enfrentamos uma grande equipe, que dificulta bastante sempre. E não só pelos quatro gols, mas também pelas oportunidades que a gente criou, pelo que a equipe jogou, se entregou. Então, tanto na parte tática quanto na parte técnica a equipe esteve muito bem. É importante, num momento como esse, enfrentar grandes equipes e a nossa equipe jogar bem. Até porque no próximo dia 27 não tem favoritismo, qualquer um pode conquistar, mas é importante chegar nesse momento com os jogadores em alta - concluiu.

Agora, o Flamengo vira as atenções para o Corinthians. As equipes se medem forças na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

COMO FAZER PARA MANTER O NÍVEL DO DESEMPENHO DE HOJE?



- A gente treina para isso, é da maneira que eu gosto de jogar. Nem sempre a gente consegue, mas a gente treina dessa forma, dessa maneira, é a maneira que eu sempre procuro treinar minhas equipes. Marcando em cima, procurando roubar essa bola, foi o que aconteceu, principalmente no primeiro gol.



- Então, não foi algo que nós fizemos hoje diante do São Paulo. É uma coisa que a gente treina sempre que possível para que a gente possa apresentar nos jogos. Volto a repetir: é uma tática que nós temos, é da maneira que a gente treina e procura colocar em prática durante os jogos. Hoje, mais uma vez, deu certo.



ORIENTAÇÃO A MICHAEL



- A orientação que dou ao Michael é a orientação que eu dou para todos os jogadores durante a semana nos treinamentos da melhor maneira que eles têm que bater na bola, independentemente do momento que eles estão na área ou próximo da área. Eu procuro ensinar da melhor maneira que eles têm que procurar dificultar bastante a defesa do goleiro.



- No primeiro lance, o Michael driblou o adversário e chutou com o peito do pé forte em cima do goleiro. É uma coisa que facilita muito para o goleiro. Então, no momento que fiz o gesto era para tirar sempre do sentido contrário que tem muito mais ângulo, a bola vai lá fora e entra. Procuro, no dia a dia, ensinar, mostrar nos treinamentos e peço para que façam nos jogos. Estamos falando do Michael, mas isso aí eu ensino no dia a dia para todos os jogadores, não só para ele.



DESEMPENHO SE APROXIMA DO QUE ESPERA EM MONTEVIDÉU?



- O objetivo é esse. Por isso que digo, independente do adversário, independente do que a gente estiver apresentando dentro do campo, é seguir a nossa programação, nosso planejamento. Foi isso que nós combinamos há alguns dias atrás, prometi ao torcedor que a equipe seria outra, principalmente até o dia 27, e os jogadores estão demonstrando isso dentro do campo.



- O objetivo é dar ritmo para todo mundo, recuperar os jogadores que estão no Departamento Médico porque a gente não sabe o que vai acontecer até o dia 27, não sabe com quem vai poder contar.