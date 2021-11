Rodrigo Caio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/11/2021 17:11

O Flamengo pode ter um grande desfalque contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro, na final da Libertadores. O zagueiro Rodrigo Caio foi substituído no primeiro tempo do jogo contra o São Paulo, neste domingo, após sentir dores musculares em uma das panturrilhas.

No intervalo do jogo, a assessoria de imprensa do Flamengo atualizou a situação do defensor, que está colecionando problemas físicos na temporada e nãão consegue ter sequência de partidas.

"O atleta Rodrigo Caio sentiu dores na panturillha esquerda. Será reavaliado amanhã no CT."

Rodrigo Caio fará exames médicos para saber se há lesão. Caso a contusão seja constatada, a avaliação dirá qual é a gravidade.