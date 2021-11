renato Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/11/2021 15:15 | Atualizado 14/11/2021 15:20

Rio - O técnico Renato Gaúcho escalou o Flamengo com novidades para enfrentar o São Paulo, na tarde deste domingo, no Morumbi. Sem Filipe Luís, Renê e Matheuzinho voltam a ter chance no time titular, enquanto Ramon e Rodinei ficam no banco.

Com isso, o Flamengo irá a campo com Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Renê; Arão, Andreas, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

De última hora, a equipe teve o desfalque de Vitinho, que sentiu dores no joelho e será reavaliado.