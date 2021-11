Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 13/11/2021 12:05

Rio - Oscilante, o Flamengo não abre mão do Brasileiro, mas já tornou público que a prioridade da preparação é a final da Libertadores, no dia 27. Mas chegar à decisão embalado e com os jogadores em forma são missões urgentes, e o próximo jogo, contra o São Paulo, neste domingo, pela 32ª rodada, é importante nesse processo e pode dar a segunda vitória consecutiva do Rubro-Negro na competição, o que não ocorre há um mês.

Caso o Flamengo vença no reencontro com Rogério Ceni, acumulará dois triunfos seguidos no Brasileirão. A última vez que isso aconteceu foi na sequência contra Fortaleza (0-3) e Juventude (3-1), nos dias 9 e 13 de outubro, respectivamente. Houve sete rodadas depois.



Renato Gaúcho vem prometendo um time "pronto em todos sentidos" e em alto nível de rendimento para a final da Libertadores. E isso passa por jogadores poupados em meio à maratona de partidas até a decisão continental, com o aval do presidente Rodolfo Landim.

"Nós somos pessoas competentes, inteligentes, e a gente faz praticamente todos os dias reuniões, e sempre vamos buscar o melhor para o clube. A gente sabe exatamente o que está fazendo. Então, torcedor, fique tranquilo pois vocês verão um time no próximo dia 27, aquele Flamengo que vocês estão acostumados a assistirem, a verem, podem ter certeza que o Flamengo estará pronto em todos os sentidos", comentou Renato, recentemente.

A tarefa de manter a equipe centrada e emendar uma sequência positiva no Brasileiro é árdua, mas Renato terá a vida facilitada contra o São Paulo, pois contará com as voltas de Rodrigo Caio, Arão (poupados na rodada passada) e Everton Ribeiro (que estava suspenso). E Filipe Luís também pode retornar.



A definição dos relacionados e do time titular sairá neste sábado, dia do embarque para a capital paulista. A provável escalação é a seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

O Flamengo visita o São Paulo, no Morumbi, às 16h deste domingo, pela 32ª rodada do Brasileirão. Neste momento, o Rubro-Negro, em terceiro colocado, está com 57 pontos - 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder e ainda com um jogo a mais na tabela.