Ainda há uma cautela grande quanto ao retorno de Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/11/2021 19:38

Rio - O Flamengo já definiu quando será a volta do meia Arrascaeta aos gramados. De acordo com o site "Globo Esporte", a ideia do Rubro-Negro é contar com o uruguaio na partida contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

Arrascaeta já começou sua transição para a parte física. A ideia do Flamengo é realizar um planejamento para que o camisa 14 chegue com ritmo de jogo na final da Libertadores, no próximo dia 27, contra o Palmeiras.

O meia não atua pelo Flamengo desde o dia 3 de outubro. Durante uma partida pelo Uruguai nas Eliminatórias, no dia 7 daquele mês, ele teve um estiramento grau 2 na coxa direita.