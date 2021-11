Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/11/2021

Rio - Os elogios de Renato Gaúcho a arbitragem de Flamengo x Bahia, na última quinta-feira, mesmo com o pênalti polêmico marcado a favor do Rubro-Negro, têm sido alvos de crítica. Durante o podcast Posse de Bola, do "UOL", Mauro Cezar detonou a postura do treinador e afirmou que suas atitudes "apequenam o Flamengo".

"A entrevista do Renato é um escárnio, o Renato elogia a arbitragem. Honestamente, alguém lá dentro do clube tem que chamar o Renato e falar 'cara, você apequena o Flamengo quando tem esse comportamento'. Isso é um absurdo, ele poderia ontem ter o mínimo de grandeza e falar 'contra a Chapecoense houve um combo de erros, contra o Athletico-PR o Kayzer foi expulso e o VAR mandou voltar a expulsão, contra o Cuiabá anularam um gol legal do Michael. Agora, hoje, realmente o Bahia foi prejudicado, o pênalti não aconteceu, então eu não quero que beneficiem e nem que atrapalhem'", disse Mauro.

"Seria do cacete, cara. Até daria mais autonomia a ele, mais moral para ele poder fazer reclamações no futuro, já que ele não gosta de falar de arbitragem, mas fala para caramba de arbitragem. Aí ele vai e manda uma dessa, aí o pior, na coletiva eu contei, em três oportunidades respondendo. Aliás, verdade seja dita, ontem, a primeira pergunta na lata foi essa", completou.