CBF não divulgará áudios de jogo em que Flamengo foi prejudicado | Flamengo | O Dia

Gabigol esteve envolvido em dois lances polêmicosAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/11/2021 14:58

Rio - A diretoria e torcedores do Flamengo pedem explicações por lances polêmicos no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, mas a CBF não vai liberar áudios da arbitragem por um simples motivo: nem sequer houve revisão do VAR, e a entidade só divulga as conversas de quando o árbitro vai ao monitor. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do Uol.

Desde outubro, a CBF tem divulgado após cada rodada o áudio das conversas entre os árbitros de campo e de vídeo em revisões, o que não aconteceu na partida entre Flamengo e Chapecoense. O Rubro-Negro se queixa de um pênalti não marcado em Gabigol, que o juiz não foi chamado para rever no monitor, e de um impedimento mal marcado de Gabigol em chance clara de gol, mas, como a assistente levantou a bandeira antes da conclusão do lance, não houve checagem.

“É necessário ressaltar que serão divulgadas, na íntegra, as imagens e áudios das revisões realizadas pelo VAR, ou seja, lances em que o árbitro vai até a cabine de revisão ou quando há uma revisão factual com mudança da decisão de campo", explicou a CBF quando anunciou que passaria a divulgar os áudios do VAR.

Recentemente, a CBF liberou as conversas entre os árbitros de outro jogo do Flamengo, contra o Athletico-PR. No caso, o VAR recomendou ao juiz a revisão de uma expulsão de Renato Kayzer, do Furacão, por agredir Léo Pereira. Em decisão que também causou indignação dos rubro-negros, o árbitro retirou o cartão vermelho e trocou por um amarelo.