Guilherme Bellintani - Felipe Oliveira / EC Bahia

Guilherme BellintaniFelipe Oliveira / EC Bahia

Publicado 11/11/2021 20:18 | Atualizado 11/11/2021 20:19

O clima esquentou nas redes sociais durante o jogo entre Flamengo e Bahia. Revoltado com a marcação de um pênalti para o Rubro-Negro, aos 26 minutos do primeiro tempo, no Maracanã, o presidente do Tricolor, Guilherme Bellintani desabafou nas redes sociais e usou palavras fortíssimas contra o futebol brasileiro.

"O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Fechem as portas. Terceiro jogo seguido com erro afrontoso contra o Bahia. Vergonhoso, indisfarçável. Querem rebaixar o Bahia? Eu imagino porque. Mas não vão conseguir."

Na volta do intervalo, os jogadores do Bahia ameaçaram não retornar para a disputa do segundo tempo, mas foram alertadores que o clube poderia tomar punições.