Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/11/2021 16:52

Rio - A vitória do Atlético-MG sobre o Corinthians aproximou o clube mineiro do título do Brasileiro e afastou o Flamengo do terceiro título consecutivo. De acordo com informações do portal "Infobola", o clube carioca tem apenas 1% de chances de ser campeão.

Com 68 pontos, o Galo está bem perto de levantar o troféu pela segunda vez em sua história. De acordo com os cálculos matemáticos de Tristão Garcia, o clube mineiro tem 97% de chances de ser campeão brasileiro.

Além do Flamengo e do Atlético-MG, o Palmeiras é outro clube com chances de ser campeão brasileiro. O Verdão tem 2% de chances de ser campeão da competição.