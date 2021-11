Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/11/2021 12:12

Rio - A permanência de Renato Gaúcho no Flamengo vem se tornando mais difícil a cada dia. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, a demissão do técnico foi avaliada após o empate contra a Chapecoense, porém, por ora, o técnico será mantido até o fim do seu contrato em dezembro de 2021.

Segundo Nicola, a ideia inicial era a demissão imediata do treinador. No entanto, o vice de futebol Marcos Braz e diretoria executivo Bruno Spindel bancaram Renato por entenderem que uma saída às vésperas da decisão da Libertadores seria irresponsável.



Renato Gaúcho tem 31 jogos no comando do Flamengo. Ao todo, são 20 vitórias, sete empates e quatro derrotas. Com poucas chances de título no Brasileiro, o clube carioca vê a final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 27 de novembro como a oportunidade de salvar a temporada.