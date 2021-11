RENATO GAÚCHO - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2021 18:39

Rio - O ex-jogador Douglas revelou a importância do técnico Renato Gaúcho, do Flamengo, na época que comandava o Grêmio, em 2010, durante a entrevista ao "Podpah", no YouTube. Na ocasião, o ex-atleta relembrou que o clube gaúcho estava com risco de ser rebaixado, mas a influência do treinador mudou o rumo da temporada.

"Ele é muito parceiro e precisávamos de um cara f***. Renato tem moral pra c*****. Foi a primeira passagem dele e ele falou: ‘só joga’. Torcida, imprensa, nem se preocupa. Eu seguro a bronca. Falei: ‘ta bom’. A torcida queria me matar, mano", disse o ex-jogador Douglas ao 'Podpah', no YouTube.

"Se pudessem entrar em campo, já estava sem braço, sem perna. Ele nesse momento foi importantíssimo. Como tem uma história f*** no Grêmio, ele chegou, o estádio estava lotado para ver ele. Cagavam para nós. Saímos da zona do rebaixamento direto para a Libertadores", concluiu.