Publicado 10/11/2021 13:37

Isla rebate críticas ironicamente e dispara: 'Hora de se aposentar' Foto: Marcelo Cortes/Flamengo Rio - O lateral Maurício Isla, do Flamengo, desfalcará a seleção do Chile nos próximos dois jogos das Eliminatórias. Mesmo tendo PCR negativo e estando com a vacinação em dia, o jogador teve contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19 e precisará cumprir quarentena.

Por conta disso, Isla ficará de fora dos jogos do Chile contra Paraguai e Equador. Ele só deve retornar ao Brasil após o período de quarentena.

Veja o comunicado da seleção chilena:

“O Corpo Médico da Seleção Chilena e Mauricio Isla, comunicam que nesta terça-feira, 9 de novembro, foram informados que se trata de contato próximo de um caso positivo de Covid-19, antes de entrar na concentração de nossa Seleção.



Encontrando-se assintomático, com seu programa de vacinação completo e PCR negativo, de acordo com as normas sanitárias do país, passou a realizar um período de isolamento de 7 dias a partir do dia do contato, em sala diferente da de nossa delegação sob a devida supervisão. médico.

É de notar que todo o resto da delegação é PCR negativo.”