A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada diaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/11/2021 11:00

Rio - O momento de Renato Gaúcho no Flamengo é bastante delicado. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, no momento, a possibilidade do técnico continuar no clube carioca na próxima temporada é nula, mesmo com a possibilidade do título da Libertadores.

O jornalista afirma que a decisão ainda pode mudar, mas atualmente, a avaliação dos dirigentes rubro-negros é de decepção com o trabalho do técnico do Flamengo. Renato Gaúcho vem sendo pressionado após uma série de resultados negativos no comando do clube carioca.

Para a próxima temporada, a escolha de um possível novo treinador vai depender de alguns ajustes que só irão acontecer após a eleição presidencial do Flamengo, que vai ocorrer no começo de dezembro.