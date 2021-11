Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/11/2021 09:01

Rio - O Flamengo está bem próximo de ter uma novidade no futebol feminino. O técnico Luís Andrade é esperado no Brasil nesta quarta-feira para assinar contrato para comandar a equipe rubro-negra. As informações são do jornal "A Bola’" de Portugal.

O treinador, de 48 anos, teve passagem pelo time feminino do Benfica. Ao todo, foram 35 partidas pelo clube português, com 30 vitórias. Além disso, cabe destacar que o técnico conquistou a Taça da Liga e a Supertaça de Portugal.

O contrato do técnico com o Flamengo será de dois anos. A assinatura do contrato deverá acontecer na próxima quinta-feira. Nesta quarta-feira, o português irá conhecer as pessoas e as estruturas do clube carioca.