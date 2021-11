Bruninho foi hostilizado por pedir camisa de jogador do Palmeiras - Reprodução

Nesta terça-feira, Gabigol, do Flamengo, mandou uma mensagem para Bruno do Nascimento, torcedor do Santos de apenas nove anos que foi hostilizado por ganhar uma camisa do goleiro Jailson, do Palmeiras. Pelas redes sociais, o atacante do Fla garantiu que dará uma camisa ao menino e ressaltou que o amor pelo futebol pode ser maior do que qualquer rivalidade.







"Que essa inocência e amor puro das crianças sempre prevaleçam entre nós!!", escreveu. Que essa inocência e amor puro das crianças sempre prevaleçam entre nós!! pic.twitter.com/zF7aLRX5FN — Gabi (@gabigol) November 9, 2021 "Bruninho, vou te mandar minha camisa! Você pode torcer pra quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade", publicou Gabi, que ainda completou."Que essa inocência e amor puro das crianças sempre prevaleçam entre nós!!", escreveu.

ENTENDA O QUE ACONTECEU



No último domingo, após a partida entre Santos e Palmeiras, Bruno, torcedor do Peixe, pediu e recebeu de presente a camisa do goleiro Jailson, do Alviverde. Na sequência, o menino foi hostilizado por alguns torcedores que estavam presentes na arquibancada da Vila Belmiro.



Assim, nesta segunda-feira, Bruninho postou um vídeo nas redes sociais em que pediu desculpas por receber a camisa de presente. Abaixo, veja o que disse o torcedor:



"Oi, gente. Tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu porque eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele e também gosto do Weverton, que é da Seleção Brasileira. Eu não sou palmeirense, é que eu gosto muito do Jailson. Eu fui em todos os jogos de 2019 e, agora, estou tentando recuperar esse tempo que não fui na Vila. Aí, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Eu sempre apoiei muito o Santos, nos momentos mais difíceis. Sempre estive junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa para ofender ninguém", disse o torcedor, em vídeo publicado nas redes sociais.