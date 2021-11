Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

09/11/2021

Rio - O pentecampeão mundial pela seleção brasileira, Vampeta, defendeu o trabalho de Renato Gaúcho no Flamengo. Para isso, comparou o desempenho do treinador com Abel Ferreira, do Palmeiras e Cuca, do Atlético-MG. Além disso, apesar de afirmar que é "anti-Flamengo", afirmou que o Rubro-negro deveria manter o técnico.

"Há um mês, o Cuca foi eliminado pelo Palmeiras e todo mundo falou que o Atlético-MG não deu um chute depois que tomou o gol. Agora o Cuca é o melhor treinador do Brasil. O Abel estava sendo massacrado, ganhou quatro jogos agora", disse Vampeta na Jovem Pan Esportes.

"Vamos esperar a final da Libertadores, se o Flamengo não ganhar, ele é tudo isso que estão falando (críticas), se ganhar, ele vai pousar aqui. Esse papo só está rolando porque o Flamengo empatou ontem e foi prejudicado. E eu sou 'anti-Flamengo'", concluiu.

Na próxima quinta-feira (11) o Flamengo enfrenta o Bahia, às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a terceira colocação e soma 54 pontos na tabela do torneio.