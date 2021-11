Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/11/2021 13:09

Rio - A atuação ruim do Flamengo no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na última segunda-feira, na Arena Condá, aumentou ainda mais a pressão sobre Renato Gaúcho. No canal do "UOL", Mauro Cezar analisou o desempenho ruim do time rubro-negro e detonou o trabalho de Renato Gaúcho à frente da equipe.

"Não tem explicação. O Flamengo montou um elenco para, mesmo com dez desfalques, ser melhor do que a maioria dos seus adversários. O Flamengo não jogou com o time sub-18. Jogou desfalcadíssimo, é verdade, mas ainda assim era um time muito melhor do que a Chapecoense e fez um jogo muitas vezes igual. Um horror. Uma coisa constrangedora", declarou o jornalista.

"O Renato Gaúcho, atualmente, é um dos piores técnicos em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro", completou.