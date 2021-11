A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada dia - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/11/2021 11:00

Rio - Bastante contestado no comando do Flamengo, Renato Gaúcho vem sendo pressionado pelos resultados ruins nas últimas partidas no Brasileiro. Em seu blog no portal "UOL", Mauro Cezar Pereira relembrou as campanhas do comandante nos tempos de Grêmio e afirmou que o trabalho atual no clube carioca vem tendo um retrospecto semelhante e até melhor na competição do que tinha no Tricolor.

"Renato Gaúcho vive seu mais delicado momento como técnico no Flamengo, mas o que faz hoje no clube carioca e não satisfaz é melhor do que a maioria das temporadas dele à frente do Grêmio em sua última passagem pelo clube gaúcho. Em suma, o que era o bastante no tricolor gaúcho é pouco no campeão brasileiro da primeira divisão em 2019 e 2020", afirmou.

A pontuação que Renato Gaúcho tem no Flamengo em 2021 (54 pontos) supera todas as campanhas do Grêmio de 2017 a 2020, anos em que Renato Gaúcho comandou o clube gaúcho no Brasileirão. Apesar disso, no clube gaúcho, o seu nome não recebia tanta contestação.

"Renato está melhor do que na maioria de suas temporadas no Grêmio, afinal, o Flamengo está na decisão da Libertadores. Obviamente é satisfatório para o técnico e era no Rio Grande do Sul, onde seu ex-clube achava aceitável ser coadjuvante na Série A, desde que avançasse em torneios eliminatórios", disse.