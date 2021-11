Gabigol marcou três vezes contra seu ex-clube - ESTADÃO CONTEÚDO

Gabigol marcou três vezes contra seu ex-clubeESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/11/2021 19:22

O jogo do Flamengo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão 2021, pode ser marcante para a carreira de Gabigol. O atacante pode chegar a 100 gols com a camisa rubro-negra, algo que poucos atletas conseguiram ao longo da história.

Com 99 tentos assinalados desde que chegou ao Flamengo, em 2019, Gabigol vive a expectativa de balançar a rede e ostentar 100 bolas na rede pelo clube carioca.

Em seu primeiro ano pelo Flamengo, Gabigol marcou 43 vezes, em 59 duelos. Em 2020, foram 27 gols em 43 partidas. Nesta temporada, o camisa 9 já entrou em campo em 38 confrontos e comemorou 28 gols. A ver se o centésimo sai nesta segunda-feira.